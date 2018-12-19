Нелегалы из Узбекистана пытались попасть в Россию в грузовом прицепе

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Семеро узбекистанцев заключены под стражу за попытку пересечь границу России в грузовом прицепе. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Иностранцев задержали на автомобильном пункте пропуска "Сагарчин" в Оренбургской области. Трое граждан Узбекистана попытались таким образом помочь своим соотечественникам, которым въезд в РФ был запрещен, и спрятали их в прицепе грузовика.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений. Возбуждено уголовное дело.

Ранее узбекистанец пытался попасть на территорию России в баке для воды.