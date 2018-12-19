18:38 19 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.70
  • EUR9413.74
  • USD8325.59
Поиск
Водитель фуры на таможенном посту в Черняховске.

Нелегалы из Узбекистана пытались попасть в Россию в грузовом прицепе

© Sputnik / Евгений Карасев
Происшествия
Получить короткую ссылку
Тема:
Миграционное законодательство России (120)
17 0 0

Семеро мигрантов хотели тайно попасть на территорию России.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Семеро узбекистанцев заключены под стражу за попытку пересечь границу России в грузовом прицепе. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Руки в наручниках
© fotolia
Узбекистанец пытался попасть на территорию России в баке для воды

Иностранцев задержали на автомобильном пункте пропуска "Сагарчин" в Оренбургской области. Трое граждан Узбекистана попытались таким образом помочь своим соотечественникам, которым въезд в РФ был запрещен, и спрятали их в прицепе грузовика.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений. Возбуждено уголовное дело.

Ранее узбекистанец пытался попасть на территорию России в баке для воды.

Тема:
Миграционное законодательство России (120)
Теги:
Мигранты, грузовик, Россия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа сдали кровь в рамках проведения благотворительной акции Стань донором!
    День донора

    Военнослужащие российской базы Южного военного округа в рамках проведения благотворительной акции сдали кровь нуждающимся больным.

  • Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс
    "Отжать" нефтебазу

    Латвийско-украинские отношения развиваются в позитивном ключе, но есть моменты, которые их омрачают, заявил посол балтийской республики.

  • Историк, политолог и публицист Валерий Иванов (Валерий Виленский)
    Нехорошая история

    В Литве неизвестные пытались проникнуть в квартиру историка, политолога и публициста, гражданина России Валерия Иванова.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Тренировка игроков сборной Узбекистана по футболу перед кубком Азии
Полная концентрация: как сборная Узбекистана готовится к Кубку Азии
Дамаск украсили праздничными гирляндами и новогодними елками
Огни елок вместо взрывов бомб: Дамаск украсили к праздникам
Как будет работать программа Обод кишлок в 2019 году
Как благоустроят сельскую местность в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054