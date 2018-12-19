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Капельница

Пятеро пострадавших в ДТП под Саратовом находятся в среднетяжелом состоянии

© Sputnik / Алексей Куденко
Происшествия
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Автомобили "Камаз" и "Ларгус" столкнулись на трассе в Энгельском районе Саратовской области.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Врачи оценивают состояние пяти из семи пострадавших в результате столкновения двух машин в Саратовской области как средней степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря областного Минздрава Ирину Шварцкопф.

"Всего пострадавших семеро. Из них пятеро госпитализированы в энгельсскую больницу в состоянии средней степени тяжести, плюс двое направлены в энгельсскую больницу на обследование", — сказала пресс-секретарь. По ее словам, все пострадавшие — взрослые мужчины.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в результате аварии пострадали четыре узбекистанца и один таджикистанец.

Теги:
граждане Узбекистана, Саратовская область, авария



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