Ташкентец требовал у предпринимателя деньги за торговые точки

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который, выдавая себя за контролера торговых секторов, требовал у предпринимателя 700 долларов США за выделение трех торговых точек для продажи елочных игрушек.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ГУВД города Ташкента, личность подозреваемого была установлена. Им оказался житель Учтепинского района столицы 34-летний Дониёр Т., работающий специалистом одного из обществ с ограниченной ответственностью, функционирующих на территории рынка", — сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Затем удалось выявить соучастника задержанного — 43-летнего жителя Ташкентской области Бахрама У., который работает на том же рынке старшим специалистом по вопросам торговли. Ведется предварительное следствие.

В пресс-службе ГУВД напомнили: если вас просят заплатить за свободное ведение предпринимательской деятельности, обращайтесь в правоохранительные органы.