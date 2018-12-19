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Сотрудники ГУВД Ташкента задержали лиц, препятствующих предпринимательской деятельности граждан

Ташкентец требовал у предпринимателя деньги за торговые точки

Пресс-служба ГУВД Ташкента
Происшествия
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Мужчина представлялся контролером торговых секторов на рынке "Чилонзор буюм савдо комплекси".

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который, выдавая себя за контролера торговых секторов, требовал у предпринимателя 700 долларов США за выделение трех торговых точек для продажи елочных игрушек.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ГУВД города Ташкента, личность подозреваемого была установлена. Им оказался житель Учтепинского района столицы 34-летний Дониёр Т., работающий специалистом одного из обществ с ограниченной ответственностью, функционирующих на территории рынка", — сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Затем удалось выявить соучастника задержанного — 43-летнего жителя Ташкентской области Бахрама У., который работает на том же рынке старшим специалистом по вопросам торговли. Ведется предварительное следствие.

В пресс-службе ГУВД напомнили: если вас просят заплатить за свободное ведение предпринимательской деятельности, обращайтесь в правоохранительные органы.

Теги:
ГУВД Ташкента, рынок, Торговля



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