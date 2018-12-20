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Муножат Йулчева

Бывший студент "довел" певицу Муножат Йулчиеву до суда

Происшествия
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Молодой аферист, который брал взятки якобы от лица уважаемой исполнительницы, получил два года тюрьмы.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Народную артистку Узбекистана Муножат Йулчиеву вызвали в суд по делу о взятке, которую требовал молодой человек от ее имени, сообщает "Даракчи".

Бывший студент Государственной консерватории обманул абитуриентов, что якобы знаком с артисткой, и пообещал им помочь договориться с ней по поводу вступительного творческого экзамена в консерваторию, ведь она преподает в вузе.

За эту услугу аферист потребовал взятку в размере 12 тысяч долларов.

9 июля 2018 года молодого человека задержали с поличным при получении первого взноса в размере 4 тысяч долларов.

Народная артистка рассказала, что в момент совершения преступления она находилась на гастролях в Германии и ничего не знала о происходящем.

Она с сожалением отметила, что подобные инциденты наносят вред годами нарабатываемому авторитету.

Суд приговорил афериста к двум годам лишения свободы.




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