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Автомобили в тоннеле

Машина перевернулась после ДТП в тоннеле в Ташкенте

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Водитель автомобиля Lacetti не справился с управлением и врезался в столб уличного освещения. В результате машина перевернулась на крышу.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло в тоннеле по улице Себзар в среду, 19 декабря.

Как сообщает пресс-служба ГУВД столицы, инцидент произошел с автомобилем Lacetti, за рулем которой находился 20-летний водитель.

"Водитель автомашины Одилбек А. не справился с управлением. В результате его автомобиль столкнулся со столбом уличного освещения и перевернулся", - говорится в сообщении.

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Водитель был госпитализирован. Врачи констатировали у него телесные повреждения средней тяжести. В настоящее время состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

ГУВД Ташкента обратилось ко всем автолюбителям быть предельно внимательными на дорогах, особенно в связи с ухудшением погоды, заморозками и гололедом.




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