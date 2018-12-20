Машина перевернулась после ДТП в тоннеле в Ташкенте

Водитель автомобиля Lacetti не справился с управлением и врезался в столб уличного освещения. В результате машина перевернулась на крышу.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло в тоннеле по улице Себзар в среду, 19 декабря.

Как сообщает пресс-служба ГУВД столицы, инцидент произошел с автомобилем Lacetti, за рулем которой находился 20-летний водитель.

"Водитель автомашины Одилбек А. не справился с управлением. В результате его автомобиль столкнулся со столбом уличного освещения и перевернулся", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Максим Блинов Особенности вождения в дождливую погоду - простые советы от ГУВД

Водитель был госпитализирован. Врачи констатировали у него телесные повреждения средней тяжести. В настоящее время состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

ГУВД Ташкента обратилось ко всем автолюбителям быть предельно внимательными на дорогах, особенно в связи с ухудшением погоды, заморозками и гололедом.