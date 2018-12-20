В Ташкенте изъяли партию "серых" телефонов на 68 тысяч долларов

ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. На автостоянке возле одного из торговых комплексов Ташкента правоохранители остановили автомобиль марки Nexia, в котором узбекистанец вез контрабанду. Об этом сообщает пресс-служба ГТК РУ.

Сотрудники обнаружили в салоне и багажнике машины 361 мобильный телефон. Водитель при себе не имел никаких документов на технику.

Общая сумма изъятых товаров, по предварительным подсчетам, составила 567 миллионов сум.

В настоящее время возбуждено уголовное дело и продолжаются следственные действия.

Ранее специалисты Таможенной службы по Республике Каракалпакстан задержали контрабандиста. В салоне его машины находились не заявленные ни в таможенной декларации, ни при устном опросе 618 единиц парфюмерной продукции и восемь литров алкогольных напитков на общую сумму 45 миллионов 435 тысяч сумов.