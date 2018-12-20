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Сигарета, архивное фото

Нетрезвый охранник погиб при пожаре в Ташкентской области

CC0 / Pixabay
Происшествия
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Трагедия произошла по тривиальной причине – мужчина уснул, не потушив сигарету.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Пожар произошел в среду, 19 декабря, в Куйичирчикском районе Ташкентской области.

Как сообщает пресс-служба МВД Узбекистана, охранник компании "Автобатарея" на своем рабочем месте распивал спиртные напитки. Затем мужчина уснул с непотушенной сигаретой, которая и стала причиной возгорания.

Работниками этого предприятия потушили возгорание самостоятельно. С многочисленными ожогами мужчина был госпитализирован, однако все усилия медиков не увенчались успехом – он кончался.

В настоящее время ведется расследование.




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