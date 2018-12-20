В Ташкенте мужчина пообещал знакомой квартиру и обманул на миллионы сумов

ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. В Чиланзарском районе Ташкента мужчина присвоил 451 миллион сумов, сообщает пресс-служба МВД.

"1 июня 2017 года гражданин Б.М. проживающий на 5-м массиве Чиланзарского района, пообещав знакомой Г.З. проживающей по улице Жилонота, купить квартиру в многоэтажном доме по улице А.Каххара Яккасарайского района, взял 451 млн. сумов. Не выполнив обещание, истратил деньги на свои нужды. Б.М. задержан", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведется следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Согласно статье 168 Уголовного кодекса Узбекистана, мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или правом на чужое имущество путем обмана наказывается арестом до шести месяцев.