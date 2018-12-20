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В 2018 году в Ташкенте оштрафовали более 28 тысяч пешеходов

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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При этом только в декабре сотрудники правоохранительных органов привлекли к административной ответственности за нарушения 6,8 тысячи человек.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. С начала 2018 года сотрудники ГУВД Ташкента оштрафовали 28,8 тысячи пешеходов за нарушения правил дорожного движения, сообщает пресс-служба управления.

"При этом, только за 19 дней текущего месяца привлечено к административной ответственности 6 816 пешеходов", - уточняется в сообщении.

В этом году правительство Узбекистана провело масштабную работу по усилению безопасности на дорогах – увеличены штрафы для водителей, введены вознаграждения за предоставленные видеозаписи со случаями нарушений, разрабатываются новые проекты на эту тему.

Согласно статье 138 Уголовного кодекса республики, правонарушения на дорогах наказываются штрафами на сумму примерно в 67 тысяч сумов (третья часть МРЗП). Речь идет о неподчинении пешеходами сигналам регулирования дорожного движения, переход проезжей части в неустановленных местах.

Теги:
пешеходы, Ташкент, дорога



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