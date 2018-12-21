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Пожар в жилом доме в Элликкалинском районе Республики Каракалпакстан

Четыре человека стали жертвами пожара в Каракалпакстане

© Отделение по сотрудничеству со СМИ ГУПБ МВД Республики Узбекистан
Происшествия
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После ликвидации пожара в сгоревших помещениях были обнаружены тела четырех человек, проживавших в этом доме.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. В четверг, 20 декабря, произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека.

Как сообщает Государственная служба пожарной безопасности республики, инцидент произошел в Элликкалинском районе Каракалпакстана в одном из частных домов махалли "Сарбий".

"Огнём уничтожены строительные конструкции крыши дома и домашнее имущество на площади 165 кв. метров, а также автомобиль марки ВАЗ 3106, находящийся во дворе", - говорится в сообщении. 

На месте пожара были обнаружены обгоревшие тела четырех человек. Как выяснилось, все они – хозяева дома.

Причина возгорания уточняется.   




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