Четыре человека стали жертвами пожара в Каракалпакстане

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. В четверг, 20 декабря, произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека.
Как сообщает Государственная служба пожарной безопасности республики, инцидент произошел в Элликкалинском районе Каракалпакстана в одном из частных домов махалли "Сарбий".
"Огнём уничтожены строительные конструкции крыши дома и домашнее имущество на площади 165 кв. метров, а также автомобиль марки ВАЗ 3106, находящийся во дворе", - говорится в сообщении.
На месте пожара были обнаружены обгоревшие тела четырех человек. Как выяснилось, все они – хозяева дома.
Причина возгорания уточняется.