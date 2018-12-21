В Ташкенте девушка заступилась за мать в ночном клубе и получила 5 лет

Подсудимая порезала ножом двоих мужчин, одного из них позже госпитализировали.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Алмазарский районный суд по уголовным делам в Ташкенте вынес приговор 19-летней девушке, сообщается в телерепортаже UzNews.uz.

По данным следствия, в начале октября подсудимая ранила двоих мужчин ножом. Она пришла в ночной клуб вместе с матерью, и один из потерпевших ткнул ее ногой. Девушка вступилась – ударила Абдуллу Юнусова в грудную клетку, другого она ранила в левую руку. Первого позже госпитализировали.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, Н.Ш. задержали, в итоге ее осудили на 5 лет ограничения свободы. Она признана виновной по статьям об умышленном тяжком телесном повреждении и хулиганстве.

Ночные клубы в столице и по всему Узбекистану считаются местами повышенной опасности. Там часто случаются драки и пьяные дебоши. В сентябре стало известно о планах правительства оснастить такие заведения охранными сигнализациями.