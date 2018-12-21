Число госпитализированных после ДТП под Саратовом выросло до 6

Авария произошла в Энгельсском районе Саратовской области. В результате столкновения автомобилей "КАМАЗ" и "Ларгус" пострадали семь человек.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Число госпитализированных в результате столкновения "КАМАЗа" и "Ларгуса" в Саратовской области увеличилось до шести человек. Об этом сообщила пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф, передает РИА Новости.

По ее словам, все находящиеся в больнице граждане находятся в состоянии средней степени тяжести. Седьмой пострадавший после осмотра врачами не был госпитализирован.

© Sputnik / Алексей Куденко Пятеро пострадавших в ДТП под Саратовом находятся в среднетяжелом состоянии

Дорожно-транспортное происшествие произошло среду, 19 декабря, на трассе в Энгельсском районе области. В результате столкновения автомобилей "КАМАЗ" и "Лада Ларгус" пострадали семь человек.

Источник в экстренных службах уточнил, что пострадал гражданин Таджикистана и четыре гражданина Узбекистана, гражданство еще двоих пострадавших уточняется.

В областном УГИБДД предполагаемым виновником аварии назвали 61-летнего водителя грузовика. По данным ведомства, в результате ДТП травмы получили 33-летний водитель "Ларгуса" и его пассажиры в возрасте от 22 до 52 лет.