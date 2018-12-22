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Преступник за решеткой

МВД Узбекистана за день раскрыло восемь преступлений

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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Также 21 декабря правоохранители нашли одного пропавшего без вести и задержали 14 человек, которые скрывались от суда.

ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. Министерство внутренних дел Узбекистана 21 декабря раскрыло восемь преступлений, сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате проведенных розыскных мероприятий, 21 декабря 2018 года, найден 1 гражданин, пропавших без вести, а также задержаны 14 лиц, скрывавшиеся от суда и следствия за совершенные ранее преступления", - уточняется в сообщении.

Символы закона и правосудия
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МВД Узбекистана предлагает ужесточить наказание за оставление в опасности

Накануне министерство также предложило ужесточить наказание за одно из распространенных преступлений – оставление в опасности. Разработчики считают необходимым изменить меру пресечения с двух до трех лет исправительных работ, если пострадавший выжил, но получил увечья.

 В случае, если преступление повлекло многочисленные жертвы наказание может составить до семи лет тюрьмы.

Также ведомство предлагает ввести в административный кодекс новую статью о дорожном хулиганстве, она будет предусматривать крупные штрафы.

Теги:
закон, Правоохранительные органы, МВД Узбекистана



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