В Ташкенте "Матиз" сбил женщину и пятилетнюю девочку на пешеходном переходе

В настоящее время пострадавшие находятся в больнице.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. В Мирабадском районе Ташкента "Матиз" сбил 35-летнюю женщину и пятилетнюю девочку на пешеходном переходе, сообщает ГУВД узбекской столицы.

Пострадавших доставили в больницу: у обеих телесные повреждения средней тяжести.

В начале декабря в Кашкадарье лихач на "Дамасе" наехал на пешехода и скрылся с места ДТП. Женщина госпитализирована с тяжелыми травмами. Правоохранители задержали водителя автомобиля, ведется следствие.

Ранее в Ферганской области водитель грузовика насмерть сбил велосипедиста и покинул место ДТП. Сотрудникам МВД удалось разыскать водителя, сейчас он находится под стражей.