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Пешеходный переход в Ташкенте

В Ташкенте "Матиз" сбил женщину и пятилетнюю девочку на пешеходном переходе

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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В настоящее время пострадавшие находятся в больнице.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. В Мирабадском районе Ташкента "Матиз" сбил 35-летнюю женщину и пятилетнюю девочку на пешеходном переходе, сообщает ГУВД узбекской столицы.

Пострадавших доставили в больницу: у обеих телесные повреждения средней тяжести. 

В начале декабря в Кашкадарье лихач на "Дамасе" наехал на пешехода и скрылся с места ДТП. Женщина госпитализирована с тяжелыми травмами. Правоохранители задержали водителя автомобиля, ведется следствие.

Ранее в Ферганской области водитель грузовика насмерть сбил велосипедиста и покинул место ДТП. Сотрудникам МВД удалось разыскать водителя, сейчас он находится под стражей.

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Теги:
ГУВД Ташкента, ДТП, Ташкент, Узбекистан



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