В Алмалыке мужчину задержали с двумя килограммами марихуаны

Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия в квартире на улице Примкулова.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. В городе Алмалыке Ташкентской области сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину с двумя килограммами марихуаны, сообщает пресс-служба МВД.

"17 декабря 2018 года в городе Алмалыке Ташкентской области в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, было обнаружено и изъято 2 кг. 588 гр. наркотического вещества марихуана у гражданина У.Т. проживающего по улице Примкулова", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Подобная ситуация произошла в конце ноября в Ферганской области, правоохранители обнаружили 2 кг 624 гр. Запрещенного вещества на чердаке и в подвале дома в поселке Укчи.

Согласно Уголовному кодексу Узбекистана, изготовление, приобретение и хранение наказывается лишением свободы от пяти до 20 лет.