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Добыча золота

Узбекистанцы пытались вынести с завода камни с элементами золота

© Sputnik / Игорь Михалев
Происшествия
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В составе рудных камней содержалось более 20 граммов драгоценного металла.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Трое работников гидрометаллургического завода при Навоийском комбинате 23 декабря пытались вынести 386 килограммов рудных камней, в составе которых было 20,67 грамма золота. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

Отмечается, что один из задержанных — житель поселка Карасарай, другой — поселка Салпи, а третий — из Галляаральского района Джизакской области.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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Теги:
Навоийский горно-металлургический комбинат, золото



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