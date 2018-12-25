Узбекистанцы пытались вынести с завода камни с элементами золота

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Трое работников гидрометаллургического завода при Навоийском комбинате 23 декабря пытались вынести 386 килограммов рудных камней, в составе которых было 20,67 грамма золота. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

Отмечается, что один из задержанных — житель поселка Карасарай, другой — поселка Салпи, а третий — из Галляаральского района Джизакской области.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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