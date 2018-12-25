Зловещий знак: флаг ИГ найден на железнодорожных путях в Германии

Ранее перевозчик сообщил в полицию о повреждениях между станциями городских электричек Карлсхорст и Вульхайде.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Флаг террористический группировки "Исламское государство" (запрещена в России и мире – прим.ред.) обнаружили на железнодорожных путях в Берлине, где могла быть атака, сообщает РИА Новости.

В воскресенье днем местный перевозчик Deutsche Bahn проинформировал правоохранительные органы о повреждениях между станциями городских электричек Вульхайде и Карлсхорст. Полиция прибыла на место, обнаружила там повреждение кабеля и разорванный трос.

AFP / ADEM ALTAN Турция готова в одиночку разгромить ИГИЛ в Сирии

По данным СМИ, позже, помимо флага террористической группировки, в радиусе 300 метров нашли листовки с арабскими символами и верп. Пока полицейские не комментируют информацию, расследование продолжается.

ИГИЛ – крупнейшая и одна из самых опасных в мире организаций. Утром во вторник Турция заявила, что готова в одиночку разгромить ее в Сирии, а на прошлой неделе президент США Дональд Трамп написал в соцсети, что США одержали там победу.