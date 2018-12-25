Убийство Дениса Тена могли видеть полицейские

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Адвокат семьи погибшего фигуриста Дениса Тена Нурлан Устемиров заявил о том, что свидетелями инцидента, который в итоге привел к смерти спортсмена, могли быть два полицейских, сообщает Sputnik Казахстан.

По словам адвоката, полицейские проходят по делу как свидетели.

"Там полицейские сидели в машине. Если исходить из того места, где они сидели, то они все видели. Я так полагаю, что они видели, кто снимал зеркала. Они проходят по делу как свидетели и будут вызваны в суд", — заявил Устемиров корреспонденту Sputnik Казахстан.

Предварительные слушания по делу об убийстве Дениса Тена началось 25 декабря. Представляющий потерпевшую сторону Нурлан Устемиров подал ходатайство, в котором попросил судью направить дело в прокуратуру на доследование.

По его словам, в материалах дела имеются противоречия, указывающие на то, что преступление носит заказной характер.

© Sputnik / Тимур Батыршин Подозреваемым в убийстве фигуриста Дениса Тена продлили арест

"Ознакомившись с материалами дела, мы обратили внимание на то, что в тех доказательствах, которые представлены, присутствуют противоречия, мы их насчитали около 14, которые в совокупности указывают на то, что это было заказное преступление и поэтому для того, чтобы обеспечить всесторонность, необходимо привлечь других соучастников. Сторона потерпевшей стороны полагает, что дело необходимо вернуть прокурору для установления их личностей, не назначая главное судебное разбирательство", – сказал Нурлан Устемиров.

Однако председательствующий судья не удовлетворил это ходатайство и назначил главное судебное разбирательство на 3 января 2019 года.

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Денис Тен погиб 19 июля 2018 года в центре Алматы. Он увидел, как автоворы снимают зеркала с его автомобиля и попытался остановить злоумышленников, которые нанесли Тену ножевое ранение в бедро. Спортсмена госпитализировали, однако он скончался от потери крови. Фигуристу было всего 25 лет.

Подозреваемых в убийстве задержали в течение двух дней. На скамье подсудимых оказались Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и их сообщница Жанар Толыбаева.