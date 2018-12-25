В Подмосковье обнаружили цех нелегалов из ЦА – они делали "незамерзайку"

Сотрудники полиции изъяли более двух тонн ядовитой жидкости – более 450 канистр по пять литров.

ТАШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. В Московской области полиция обнаружила подпольный цех по незаконному производству ядовитой незамерзающей жидкости, сообщает Sputnik Таджикистан.

Автомобильную стеклоотмывающую смесь делали нелегальные мигранты из Центральной Азии, правоохранители обследовали помещение и обнаружили более 450 канистр по пять литров с готовой продукцией, цистерны с сырьем, этикетки и тары.

Как уточняется в сообщении ГУ МВД России по региону, жидкость не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, она изготовлена с использованием метилового спирта.

Сейчас деятельность цеха приостановлена, расследование продолжается, выясняются все обстоятельства дела. В отношении девяти мигрантов правоохранительные органы завели административные протоколы, они получат штрафы до пяти тысяч рублей.