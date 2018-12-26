16:03 26 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB120.91
  • EUR9479.57
  • USD8339.55
Поиск
Доллары США.

В Узбекистане судья требовал у супругов взятку из-за развода

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
Получить короткую ссылку
81 0 0

За свою работу он попросил 500 долларов, судью задержали правоохранительные органы в момент получения денег от секретаря.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Кашкадарьинской области правоохранители взяли судью с поличным при получении взятки в 500 долларов, сообщает UzNews.uz.

По данным следствия, подозреваемый обещал мужчине, который разводился с женой, положительное решение по делу.

Социальный ролик от прокуратуры Узбекистана
© Facebook / O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi
Стоит ли игра свеч: Генпрокуратура выпустила видеоролик про коррупцию

На прошлой неделе в Хорезме задержали судью Ургенчского межрайонного суда по гражданским делам, он получил взятку в 12 тысяч долларов. Одиннадцатого декабря в правоохранительные органы обратилась гражданка с заявлением о вымогательстве.

Коррупция – серьезная проблема для стран Центральной Азии в целом и Узбекистана в частности. Согласно Уголовному кодексу республики, получение взятки в особо крупном размере наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет. В случае, если преступление совершено по предварительному сговору группой должностных лиц, то тюремный срок может составить от 5 до 10 лет.

Теги:
судья, Узбекистан, взятка



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Гостиница Royal Palace в неоновом освещении в Ташкенте
Зимняя сказка: как выглядит предновогодний Ташкент
Индийский художник рисует портреты на листьях фикуса
Не фиговый листочек: художник в Индии пишет портреты на фикусе - видео
Поросячье счастье: что ждет нас в Год Свиньи

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054