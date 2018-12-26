В Узбекистане судья требовал у супругов взятку из-за развода

За свою работу он попросил 500 долларов, судью задержали правоохранительные органы в момент получения денег от секретаря.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Кашкадарьинской области правоохранители взяли судью с поличным при получении взятки в 500 долларов, сообщает UzNews.uz.

По данным следствия, подозреваемый обещал мужчине, который разводился с женой, положительное решение по делу.

На прошлой неделе в Хорезме задержали судью Ургенчского межрайонного суда по гражданским делам, он получил взятку в 12 тысяч долларов. Одиннадцатого декабря в правоохранительные органы обратилась гражданка с заявлением о вымогательстве.

Коррупция – серьезная проблема для стран Центральной Азии в целом и Узбекистана в частности. Согласно Уголовному кодексу республики, получение взятки в особо крупном размере наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет. В случае, если преступление совершено по предварительному сговору группой должностных лиц, то тюремный срок может составить от 5 до 10 лет.