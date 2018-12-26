На складе "Хумо арены" произошел пожар

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. На складе строящегося ледового комплекса "Хумо арена" в Чиланзарском районе Ташкента произошел пожар. Горели строительные материалы.

"Сегодня примерно в 10 часов 35 минут произошло возгорание в помещении, выделенном под склад на месте возводящейся парковки рядом со строящимся многофункциональным ледовым комплексом "Хумо арена", расположенным на пересечении улиц Бешагач и Афросиаб в Чиланзарском районе", — сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Огонь был потушен примерно через 45 минут. Пожар, предположительно, произошел из-за нарушения правил безопасности при проведении сварочных работ. Сумма ущерба устанавливается.

"Принимаются меры по повышению качества обеспечения пожарной безопасности на строительной площадке, в том числе усилена профилактическая работа с задействованными работниками организации-подрядчика", — говорится в публикации.

В результате происшествия никто не пострадал.

Руководителей и работников строящихся объектов просят соблюдать меры пожарной безопасности.