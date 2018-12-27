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Молоток судьи

Дело о ДТП под Владимиром рассмотрят 27 декабря

© Sputnik / Максим Богодвид
Происшествия
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В октябре 2017 года в Петушинском районе столкнулись автобус и поезд Санкт-Петербург – Нижний Новгород, в результате погибли 17 человек, в том числе узбекистанцы.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Петушинский районный суд Владимирской области 27 декабря в 12:00 начнет заседание по делу о ДТП под Владимиром, в котором погибли узбекистанцы, сообщает РИА Новости.

В начале октября прошлого года на железнодорожном переезде во Владимирской области столкнулись автобус и скорый поезд Санкт-Петербург – Нижний Новгород. По данным следствия, причиной могла стать неисправность транспортного средства.

Молоток судьи
© Sputnik / Максим Богодвид
За ДТП под Владимиром, в котором погибли узбекистанцы, водителей будут судить

В автобусе находились 58 человек, 56 из них – граждане Узбекистана. В результате происшествия погибли 17 человек, в том числе двое детей.

Перед судом предстанут граждане Казахстана, их обвиняют в перевозке пассажиров на неисправном автобусе по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц".

Теги:
Суд, Узбекистан, Россия, ДТП



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