Дело о ДТП под Владимиром рассмотрят 27 декабря

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Петушинский районный суд Владимирской области 27 декабря в 12:00 начнет заседание по делу о ДТП под Владимиром, в котором погибли узбекистанцы, сообщает РИА Новости.
В начале октября прошлого года на железнодорожном переезде во Владимирской области столкнулись автобус и скорый поезд Санкт-Петербург – Нижний Новгород. По данным следствия, причиной могла стать неисправность транспортного средства.
В автобусе находились 58 человек, 56 из них – граждане Узбекистана. В результате происшествия погибли 17 человек, в том числе двое детей.
Перед судом предстанут граждане Казахстана, их обвиняют в перевозке пассажиров на неисправном автобусе по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц".