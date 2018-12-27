В Ташкенте взяли с поличным продавцов пиротехники

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. На одной из остановок в Юнусабадском районе сотрудники правоохранительных органов взяли с поличным двух граждан, которые продавали пиротехнику. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Узбекистана.

При себе у мужчин было 50 килограммов изделий, общая стоимость которых составляет, по предварительным подсчетам, 11,5 миллиона сумов.

Ранее сообщалось, что в ходе рейдов с ноября этого года правоохранители изъяли контрабандную пиротехнику на 14 миллионов сумов. Всего было проведено около тысячи рейдов, конфисковано 286 838 единиц пиротехнических изделий.

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