В Ташкенте пьяные без причин напали с ножом на отца и сына

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В городе Бекабаде Ташкентской области трое пьяных напали с ножом на мужчину и избили его отца, который пытался это остановить, сообщает пресс-служба МВД.

"Двадцать шестого декабря этого года в городе Бекабаде Ташкентской области гражданин Х.М., его родственник Х.Ю. и А.А., проживающие по улице Ширин, будучи в пьяном состоянии, на территории улицы Иктидор без каких-либо причин нанесли ножевые ранения гражданину Ж.Я., проживающему по улице Мевазор и ударили кулаками в лицо его отца Х.Я.", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли медики, пострадавших отправили в больницу, а подозреваемых задержали правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Согласно статье 104 Уголовного кодекса Узбекистана, умышленное тяжкое телесное повреждение, нанесенное группой лиц, наказывается лишением свободы от 8 до 10 лет.