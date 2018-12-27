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ДТП в Юнусабадском районе Ташкента на железнодорожном переезде по улице Янги шахар

В Ташкенте произошли два серьезных ДТП

© ГУВД г. Ташкента
Происшествия
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Один из водителей нарушил правила на переезде, а другой не справился с управлением.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. В Ташкенте произошли два серьезных ДТП, сообщает пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана.

В Юнусабадском районе на железнодорожном переезде по улице Янги шахар водитель автомобиля Lacetti, принадлежащего ООО "Такси Люкс", наехал на управляемое закрываемое препятствие и серьезно повредил машину. Водитель и два пассажира госпитализированы. 

В Мирабадском районе на Малой кольцевой автомобильной дороге 19-летний водитель грузовика Howo, принадлежащего ООО "АС Инвест Групп", из-за нехватки опыта вождения не справился с управлением. Машина опрокинулась, а груз (промышленное сырье: земля, песок, глина, природные камни) высыпался на дорогу.

ДТП в Юнусабадском районе Ташкента на железнодорожном переезде по улице Янги шахар
© ГУВД г. Ташкента
ДТП в Юнусабадском районе Ташкента на железнодорожном переезде по улице Янги шахар

Водитель и другие участники дорожного движения не пострадали. Сейчас последствия аварии ликвидируют.




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