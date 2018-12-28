В Швеции прокуратура подозревает узбекистанцев в подготовке теракта

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. Прокуратура Швеции вечером в четверг предъявила обвинения в подготовке теракта шестерым мужчинам, сообщает РИА Новости.

Трое из них - выходцы из Узбекистана и Кыргызстана. Также их подозревают в нарушении закона о финансировании особо тяжких преступлений и отправке денежных средств в ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России и мире. – Прим. ред.).

© Sputnik / Андрей Стенин Зловещий знак: флаг ИГ найден на железнодорожных путях в Германии

По данным следствия, они приобрели химические средства в большом объеме и отдельное оборудование для совершения теракта. Подпольную деятельность они вели в окрестностях Стокгольма и в городе Стремсунд в Центральной Швеции. При этом задержанные свою вину отрицают.

Всего с апреля по октябрь полиция Швеции задержала по этому делу пять человек. Как минимум один из них находился в контакте с Рахматом Акиловым, которого в 2017 году осудили на пожизненное заключение за теракт в центре Стокгольма.