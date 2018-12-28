14:52 28 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB120.91
  • EUR9479.57
  • USD8339.55
Поиск
Полиция Швеции

В Швеции прокуратура подозревает узбекистанцев в подготовке теракта

© AFP 2018 / JANERIK HENRIKSSON / TT NEWS AGENCY
Происшествия
Получить короткую ссылку
88 0 0

Всего правоохранительные органы предъявили обвинения троим выходцам из Узбекистана и Кыргызстана.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. Прокуратура Швеции вечером в четверг предъявила обвинения в подготовке теракта шестерым мужчинам, сообщает РИА Новости.

Трое из них - выходцы из Узбекистана и Кыргызстана. Также их подозревают в нарушении закона о финансировании особо тяжких преступлений и отправке денежных средств в ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России и мире. – Прим. ред.).

Флаг радикальной исламистской организации ИГИЛ
© Sputnik / Андрей Стенин
Зловещий знак: флаг ИГ найден на железнодорожных путях в Германии

По данным следствия, они приобрели химические средства в большом объеме и отдельное оборудование для совершения теракта. Подпольную деятельность они вели в окрестностях Стокгольма и в городе Стремсунд в Центральной Швеции. При этом задержанные свою вину отрицают.

Всего с апреля по октябрь полиция Швеции задержала по этому делу пять человек. Как минимум один из них находился в контакте с Рахматом Акиловым, которого в 2017 году осудили на пожизненное заключение за теракт в центре Стокгольма.

Теги:
Узбекистан, ИГИЛ, Швеция



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Обид Асомов
Невосполнимые утраты 2018 года
Новогодний Ташкент
Новогоднее настроение на улицах Ташкента: столица к празднику готова
Как открыть и с чем сочетать главный новогодний напиток

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054