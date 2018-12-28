В Бухаре мужчина украл у соседа 11 овец и козла

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. В Шафирканском районе Бухарской области неизвестный украл у хозяина домашний скот, сообщает пресс-служба МВД.

"Двадцать пятого декабря этого года в Шафирканском районе Бухарской области гражданин С.Ж., проживающий в МСГ "Пашмон", обратившись в ОВД, заявил о том, что 23 декабря текущего года неизвестный, проникнув в его дом, украл 11 голов овец и одного козла", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы задержали соседа. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Согласно Уголовному кодексу Узбекистана, кража с незаконным проникновением в помещение наказывается штрафом в размере до 400 МРЗП, исправительными работами от двух до трех лет или ограничением свободы до 5 лет.