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Стадо овец.

В Бухаре мужчина украл у соседа 11 овец и козла

© Sputnik / Егор Еремов
Происшествия
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В правоохранительные органы обратился проживающий в МСГ "Пашмон" гражданин, подозреваемого задержали.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. В Шафирканском районе Бухарской области неизвестный украл у хозяина домашний скот, сообщает пресс-служба МВД.

"Двадцать пятого декабря этого года в Шафирканском районе Бухарской области гражданин С.Ж., проживающий в МСГ "Пашмон", обратившись в ОВД, заявил о том, что 23 декабря текущего года неизвестный, проникнув в его дом, украл 11 голов овец и одного козла", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы задержали соседа. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Согласно Уголовному кодексу Узбекистана, кража с незаконным проникновением в помещение наказывается штрафом в размере до 400 МРЗП, исправительными работами от двух до трех лет или ограничением свободы до 5 лет.

Теги:
Преступление, Узбекистан, Бухара



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