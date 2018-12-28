17:21 28 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB120.91
  • EUR9479.57
  • USD8339.55
Поиск

Елка придавила маленького мальчика в Узбекистане - видео

© Sputnik / Нина Зотина
Происшествия
Получить короткую ссылку
111 0 0

К счастью, ребенок отделался лишь легкими ушибами и царапинами.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В узбекском городе упала новогодняя елка. Дерево рухнуло на ребенка прямо посреди дороги.

Фото: соцсети
Рождественские привидения, или Как петербуржцев испугали жуткие елки

В одном из Telegram-каналов появилась видеозапись, на кадрах которой видны обстоятельства инцидента.

Несколько ребят пробегают мимо новогодней красавицы. Один из них остановился и решил снять украшение с елки. Гирлянда запуталась в ветках, но ребенок с силой потянул ее и повалил на себя.

Дерево, высота которого составляет не менее пяти метров, рухнуло на малыша. Ему на помощь из близлежащих зданий тут же выбежали взрослые.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Обид Асомов
Невосполнимые утраты 2018 года
Alibaba Group открыла в Китае отель, где гостей обслуживают роботы
Будущее настало: в Китае открылся отель с роботами - видео
Двенадцать дней счастья
Сколько отдыхаем в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054