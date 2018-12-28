Елка придавила маленького мальчика в Узбекистане - видео

К счастью, ребенок отделался лишь легкими ушибами и царапинами.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В узбекском городе упала новогодняя елка. Дерево рухнуло на ребенка прямо посреди дороги.

В одном из Telegram-каналов появилась видеозапись, на кадрах которой видны обстоятельства инцидента.

Несколько ребят пробегают мимо новогодней красавицы. Один из них остановился и решил снять украшение с елки. Гирлянда запуталась в ветках, но ребенок с силой потянул ее и повалил на себя.

Дерево, высота которого составляет не менее пяти метров, рухнуло на малыша. Ему на помощь из близлежащих зданий тут же выбежали взрослые.