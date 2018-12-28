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Таможня Узбекистана пресекла незаконный ввоз товарно-материальных ценностей в большом количестве

В Узбекистане таможенники пресекли ввоз товаров сомнительного качества

© Пресс-служба ГТК РУз
Происшествия
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Правоохранители изъяли контрабандные продукты питания на 143 миллиона сумов, а также косметику на 17 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. В Узбекистане таможенники пресекли ввоз в страну товаров сомнительного качества, передает пресс-служба Таможенного комитета республики.

Контрабанду нашли при проведении проверки пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Алматы - Нукус.

Производство сигарет
© Sputnik / Алексей Даничев
Таможенники пресекли контрабанду почти шести тысяч пачек табака

Выяснилось, что трое граждан пытались незаконно завезти в республику сухое молоко, дрожжи, жевательную резинку, шоколад неизвестного качества на сумму 143 миллиона сумов и разные кухонные принадлежности.

Еще одну партию контрабандных товаров обнаружили в пассажирском поезде, прибывшим по рейсу Уфа - Ташкент. Пассажир поезда Ш.М. вез с собой не заявленные таможенному контролю и при устном опросе косметическую продукцию 34 видов в количестве 672 единиц на общую сумму 17 миллионов сумов. Мужчина заранее спрятал весь товар под сиденьями.




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