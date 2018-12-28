На днях в соцсетях появились фотографии автомобилей с разбитыми стеклами. Авторы утверждали, что все машины были повреждены в ночь с 24 на 25 декабря в Сергелийском районе.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ташкенте несовершеннолетних, которые разбили стекла нескольких машин в Сергелийском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

"По сообщению одного из потерпевших, которое поступило в ОВД в 08:05 утра, на место незамедлительно прибыли сотрудники УКД ОВД Сергелийского района. Было обнаружено восемь машин, в которых неизвестные в период с 03:00 до 05:00 часов утра разбили стекла. Однако заявить о произошедшем согласились только пятеро водителей", — отметили в пресс-службе.

Сотрудники ГУВД в тот же день изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, кто причастен к преступлению. Ими оказались несовершеннолетние, проживающие в этом же районе. Молодых людей задержали в тот же день.

Пресс-служба ГУВД Ташкента В Ташкенте задержали подростков, разбивших стекла нескольких авто

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