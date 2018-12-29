Жертвами схода лавины в Хабаровском крае стали двое

ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. Жертвами схода лавины в Хабаровском крае в субботу утром стали двое, передает РИА Новости.

Sputnik / Анатолий Устиненко В Ташкентской области трое сноубордистов погибли из-за схода лавины

Трагедия произошла на штольне открытого типа горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный.

По информации спасателей, под снегом оказалось 10 человек, из них девять были извлечены из-под лавины. Среди них один погибший. Еще один спасенный скончался позже. Состояние остальных оценивается как тяжелое.

Сейчас на месте завала работает группа сотрудников предприятия численностью около 50 человек. Техника на место схода лавины пробиться не может, поскольку глубина снега в районе завала превышает два метра.