В Ташкенте загорелся Центральный выставочный зал Академии художеств

ТАШКЕНТ, 31 дек - Sputnik. В Яккасарайском районе Ташкента загорелся Центральный выставочный зал Академии художеств Узбекистана, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Огонь повредил 30 квадратных метров служебного кабинета. Уточняется, что жертв и пострадавших нет.

Эксперты предполагают, что причиной пожара стало короткое замыкание электросети. Специалисты подсчитывают размер причиненного ущерба.

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Напомним, на днях полыхало здание АО "Узэлектроаппарат-Электрощит", расположенное по улице Талимаржан в Мирабадском районе. В результате происшествия сгорело 70 кв. м. внешней обшивки фасада здания.