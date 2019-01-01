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Капельница

В Москве обрушился мост в Парке Горького – видео инцидента в новогоднюю ночь

© Sputnik / Алексей Куденко
Происшествия
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При обрушении пятиметрового моста на катке в Парке Горького пострадали по меньшей мере 13 человек, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, их жизням ничего не угрожает.

ТАШКЕНТ, 1 янв - Sputnik. Мост частично обрушился в Парке Горького в Москве, сообщается на сайте столичного градоначальника.

Обрушилась секция деревянного пешеходного моста над катком. В результате происшествия пострадали 13 человек.

По заверениям медиков, тяжелых травм нет, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Угрозы для жизни нет.

Мэр Москвы пообещал разобраться с причинами обрушения перехода в Парке Горького.

Между тем в Сети появилось видео инцидента, снятое очевидцами. На записи видно, как на деревянном мосту стоит множество людей, звучит гимн, у людей в руках бенгальские огни. И в этот момент мост под ногами разломился и люди буквально посыпались вниз. Некоторые смогли уцепиться за перила и избежать падения.




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