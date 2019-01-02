Число жертв ЧП в Магнитогорске возросло до 11, судьба 30 человек неизвестна

Второе января объявлено днем траура в Челябинской области по погибшим при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске

ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске 11 тел погибших.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-центра регионального ГУМЧС России.

По его словам, спасатели разобрали нависающие конструкции и продолжили разбор завалов.

"В течение ночи работы по сбору завалов приостанавливались и производилась разборка вот этих вот нависающих конструкций. Несколько нависающих конструкций были убраны. Повторюсь, работа проводилась с риском для жизни, потому что находиться там могут только квалифицированные спасатели. Они при помощи подъемника поднимались на высоту, работали со специнструментом. Работа не скажу, что очень быстрая. Мы по крупицам разбираем всю эту груду. Сейчас работы на высоте прекращены, и продолжается разбор завалов", - сказал он.

Накануне из-под завалов разрушенного дома был извлечен живым 11-месячный Ваня Фокин, его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое. В настоящее время он доставлен на лечение в Москву.

Судьба 32 жильцов дома пока остается неизвестной.

2 января в Челябинской области объявлен день траура. Государственные флаги на административных зданиях приспущены, развлекательные мероприятия отменены. Горожане устроили стихийный мемориал рядом с поврежденным домом.

В Магнитогорске рано утром утром 31 декабря в результате взрыва газа обрушился подъезд в многоэтажном жилом доме. В зоне обрушения проживали 120 человек.

В результате погибли по меньшей мере восемь человек, судьба десятков жильцов остается неизвестной.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в регионе ввели режим ЧС. Взрыв в многоэтажке Магнитогорска разрушил 26 квартир.