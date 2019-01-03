Число жертв трагедии в Магнитогорске выросло до 37, опознаны 22 человека

Пропавшими без вести продолжают числиться четыре человека, детей, по предварительной информации, среди них нет.

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. Количество погибших при обрушении одного из подъездов жилого дома в Магнитогорске увеличилось до 37, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Опознаны тела 22 погибших, в том числе 3 детей, рассказал журналистам представитель ГУМЧС по Челябинской области.

Он уточнил, что на четверг на 8.00 местного времени запланировано продолжение процедуры опознания. Среди четырех человек, которые продолжают числиться пропавшими без вести, детей, по предварительным данным, нет.

© Sputnik / Илья Московец Трагедия в Магнитогорске: руины и поминание жертв

По словам представителя ГУМЧС по Челябинской области, угроза обрушения конструкций на месте взрыва сохраняется. Сейчас продолжается разбор завалов.

"Он идет с максимальной осторожностью. Процедура вся та же самая. Сначала заходят спасатели на развалины, смотрят участок работы. Дальше на этом участке работают манипуляторы механизированным способом, извлекают объемы конструкций, хватают, поднимают на грузовой автомобиль. В процессе показывают содержимое того, что они подняли. Опускается все это в кузов автомобиля. Обязательно в кузове находятся два-три спасателя. Они разгребают этот грунт и обязательно смотрят на предмет останков тел, на предмет каких-то деталей, которые могут пролить свет на причины (взрыва)", - рассказал представитель ГУМЧС.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Среди погибших шесть детей. По данным МИД Узбекистана, граждан республики среди погибших и пострадавших нет.