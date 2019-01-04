Не пожалел сайгаков: полицейского в Казахстане обвиняют в незаконной охоте

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. Капитана полиции в Карагандинской области Казахстана подозрев в незаконном отстреле сайгаков, относящихся к исчезающим видам животных, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства и животного мира Минсельхоза Казахстана.

Охота на сайгаков в стране запрещена.

В конце декабря 2018 года инспекторы общества "Охотзоопром" в ходе рейдовых мероприятий по охране редких и исчезающих видов диких копытных животных обнаружили в степи 18 застреленных сайгаков. Дальнейшие поиски браконьеров привели инспекторов в село Алгабас Улытауского района области.

"В селе Алгабас у участкового инспектора полиции Улытауского районного отдела внутренних дел капитана Бралинова М.Ж. дома в сарае были обнаружены 12 туш отстреленных сайгаков", - говорится в сообщении комитета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота".

Сайгак - парнокопытное млекопитающее из подсемейства антилоп. Сейчас сайгаки обитают на территории Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, России и Монголии. Численность животных сильно сократилась в результате охоты, которая ведется на них из-за ценных рогов. В 2002 году Международный союз охраны природы отнес этот вид к категории находящихся в критическом состоянии.