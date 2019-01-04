Попытка охранника зоопарка в Андижане поиграть со львом закончилась трагедией

Генпрокуратура ведет расследование инцидента, произошедшего в зоопарке, расположенном в махалле "Хидирша" в Андижане.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. Генпрокуратура Узбекистана подтвердила информацию о том, что львы загрызли охранника в зоопарке Андижана.

Охранник зоопарка в махалле "Хидирша" Ходжаабадского района, принадлежащего ООО "Усмонабад-Файзи" 30 декабря, вошел в клетку с хищниками, чтобы поиграть. Львы напали на мужчину и растерзали его. Других сотрудников в этот момент в зоопарке не было.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, у погибшего мужчины были многочисленные открытые раны на шее и на теле, а также насколько других травм. Он умер от потери крови на месте происшествия.

Генеральная ведет расследование инцидента.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что лев загрыз мужчину из-за голода.