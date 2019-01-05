Житель Ташкента Бехруз Жураев пропал без вести

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. В Ташкенте разыскивают жителя Мирзо-Улугбекского района Бехруза Жураева, сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана. О пропаже молодого человека заявила его мать.

По ее словам, днем 3 января Жураев уехал из дома на своем автомобиле марки Matiz и с тех пор не давал о себе знать. Как уточнили в пресс-службе, государственный номер машины — 01 W 914 QA.

Граждан, владеющих информацией о пропавшем и его автомобиле, просят обратиться в территориальные отделы органов внутренних дел или позвонить по номеру 102.

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