15:39 07 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB119.85
  • EUR9533.34
  • USD8336.25
Поиск
Тепловоз с грузовыми вагонами

Смертельные технологии: в Нукусе поезд сбил подростка в наушниках

© Sputnik / Александр Кондратюк
Происшествия
Получить короткую ссылку
114 0 0

Молодой человек 2002 года шел по железнодорожным путям, когда навстречу выехал пассажирский состав, следовавший по маршруту Саратов – Ургенч – Ташкент.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В столице Каракалпакстана Нукусе в воскресенье днем поезд насмерть сбил подростка 2002 года рождения, сообщает РИА Новости.

По данным МВД Узбекистана, около 13:45 молодой человек шел по железнодорожным путям в наушниках, ему навстречу выехал поезд Саратов – Ургенч – Ташкент.

Правоохранительные органы начали следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Железнодорожные пути сортировочной станции
© Sputnik / Игорь Онучин
Переходившая железную дорогу в наушниках женщина погибла под поездом

Подобная история произошла в середине сентября прошлого года в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента. На девятом пикете четвертого километра между станциями Салар и Ялангач улицы Богишамол поезд Ташкет-Хаджикент наехал на женщину 1966 года рождения, переходившую железную дорогу в наушниках. Она скончалась на месте от полученных травм. Транспортная прокуратура столицы провела проверку.

Теги:
Правоохранительные органы, Республика Каракалпакстан, Железная дорога



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Фейерверки над ледовыми катками в Харбине
Песнь льда и снега: грандиозный фестиваль в Харбине
Церемония открытия чемпионата Азии по футболу
Как прошла церемония открытия Кубка Азии – 2019
Расписание матчей Кубка Азии-2019
Расписание и результаты матчей Кубка Азии — 2019

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054