Смертельные технологии: в Нукусе поезд сбил подростка в наушниках

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В столице Каракалпакстана Нукусе в воскресенье днем поезд насмерть сбил подростка 2002 года рождения, сообщает РИА Новости.
По данным МВД Узбекистана, около 13:45 молодой человек шел по железнодорожным путям в наушниках, ему навстречу выехал поезд Саратов – Ургенч – Ташкент.
Правоохранительные органы начали следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Подобная история произошла в середине сентября прошлого года в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента. На девятом пикете четвертого километра между станциями Салар и Ялангач улицы Богишамол поезд Ташкет-Хаджикент наехал на женщину 1966 года рождения, переходившую железную дорогу в наушниках. Она скончалась на месте от полученных травм. Транспортная прокуратура столицы провела проверку.