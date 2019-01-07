Смертельные технологии: в Нукусе поезд сбил подростка в наушниках

Молодой человек 2002 года шел по железнодорожным путям, когда навстречу выехал пассажирский состав, следовавший по маршруту Саратов – Ургенч – Ташкент.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В столице Каракалпакстана Нукусе в воскресенье днем поезд насмерть сбил подростка 2002 года рождения, сообщает РИА Новости.

По данным МВД Узбекистана, около 13:45 молодой человек шел по железнодорожным путям в наушниках, ему навстречу выехал поезд Саратов – Ургенч – Ташкент.

Правоохранительные органы начали следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего.

© Sputnik / Игорь Онучин Переходившая железную дорогу в наушниках женщина погибла под поездом

Подобная история произошла в середине сентября прошлого года в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента. На девятом пикете четвертого километра между станциями Салар и Ялангач улицы Богишамол поезд Ташкет-Хаджикент наехал на женщину 1966 года рождения, переходившую железную дорогу в наушниках. Она скончалась на месте от полученных травм. Транспортная прокуратура столицы провела проверку.