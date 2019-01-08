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Подозреваемый в суде

В Узбекистане идет суд над экс-генпрокурором, обвиняемым в получении взятки

© Sputnik / Ramil Sitdikov
Происшествия
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Утром во вторник Юнусабадский районный суд начал процесс, заседания будут проходить в закрытом режиме.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Юнусабадский районный суд по уголовным делам начал процесс над бывшим генеральным прокурором Рашидом Кадыровым, его обвиняют во взятке и вымогательстве, сообщает РИА Новости.

Как заявили журналистам представители судебных органов, заседания будут проходить в закрытом режиме.

руки наручники
© Sputnik / Евгений Биятов
По делу бывшего генпрокурора Узбекистана Кадырова арестован 21 фигурант

Кадырова задержали в конце февраля 2018 года, против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, которые предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет.

Всего обвинение предъявлено 24 фигурантам, в том числе сыну экс-прокурора Алишеру Кадырову, последний также объявлен в международный розыск.

В июне Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в ходе расследования задержало бывшего первого заместителя прокурора Ташкента Мираглама Мирзаева и членов его семьи, прошли обыски в жилых и нежилых объектах.

Теги:
Коррупция, Узбекистан, Суд



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