Около 1500 нарушений правил дорожного движения пресекли в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. За четыре дня в Ташкенте сотрудники ДПС пресекли более 1,4 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУВД.
При этом 20 водителей ехали пьяными, в том числе 31-летний иностранец, 25-летний житель Джизакской области, 33-летний уроженец Кашкадарьи.
- ДПС УБДД ГУВД г. Ташкента было зафиксировано 1434 нарушения© ГУВД г. Ташкента.
- ДПС УБДД ГУВД г. Ташкента было зафиксировано 1434 нарушения© ГУВД г. Ташкента.
- ДПС УБДД ГУВД г. Ташкента было зафиксировано 1434 нарушения© ГУВД г. Ташкента.
- ДПС УБДД ГУВД г. Ташкента было зафиксировано 1434 нарушения© ГУВД г. Ташкента.
"Напомним, что наказанием за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, согласно статье 131 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, является штраф в размере 25 МРЗП с лишением водительских прав на срок от полутора до трех лет", - уточняется в сообщении.
Кроме того, 55 водителей не имели при себе прав и еще 14 человек ехали с тонировкой без соответствующего разрешения, 18 человек проигнорировали запрещающий сигнал светофора.