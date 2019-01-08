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ДПС УБДД ГУВД г. Ташкента было зафиксировано 1434 нарушения

Около 1500 нарушений правил дорожного движения пресекли в Ташкенте

© ГУВД г. Ташкента.
Происшествия
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При этом 20 водителей управляли машинами в состоянии алкогольного опьянения, среди них были как узбекистанцы, так и граждане других стран.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. За четыре дня в Ташкенте сотрудники ДПС пресекли более 1,4 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУВД.

При этом 20 водителей ехали пьяными, в том числе 31-летний иностранец, 25-летний житель Джизакской области, 33-летний уроженец Кашкадарьи.

  • ДПС УБДД ГУВД г. Ташкента было зафиксировано 1434 нарушения
    ДПС УБДД ГУВД г. Ташкента было зафиксировано 1434 нарушения
    © ГУВД г. Ташкента.
  • ДПС УБДД ГУВД г. Ташкента было зафиксировано 1434 нарушения
    ДПС УБДД ГУВД г. Ташкента было зафиксировано 1434 нарушения
    © ГУВД г. Ташкента.
  • ДПС УБДД ГУВД г. Ташкента было зафиксировано 1434 нарушения
    ДПС УБДД ГУВД г. Ташкента было зафиксировано 1434 нарушения
    © ГУВД г. Ташкента.
  • ДПС УБДД ГУВД г. Ташкента было зафиксировано 1434 нарушения
    ДПС УБДД ГУВД г. Ташкента было зафиксировано 1434 нарушения
    © ГУВД г. Ташкента.
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© ГУВД г. Ташкента.
ДПС УБДД ГУВД г. Ташкента было зафиксировано 1434 нарушения

"Напомним, что наказанием за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, согласно статье 131 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, является штраф в размере 25 МРЗП с лишением водительских прав на срок от полутора до трех лет", - уточняется в сообщении.

Кроме того, 55 водителей не имели при себе прав и еще 14 человек ехали с тонировкой без соответствующего разрешения, 18 человек проигнорировали запрещающий сигнал светофора.

Теги:
ДПС, Ташкент, Дорожное движение



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