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В Ташкенте арестовали лжесотрудника МВД

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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Выходец из Кыргызстана представлялся сотрудником органов внутренних дел и обещал за вознаграждение устроить на службу.

ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. Правоохранители арестовали лжесотрудника МВД, который предлагал за вознаграждение трудоустроить на службу в органы внутренних дел, передает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Заключенные в колонии
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К правоохранителям обратилась 29-летняя Умида Х., которой некий Юсуп пообещал работу в органах внутренних дел за две тысячи долларов.

Выяснилось, что человек, требовавший взятку у Умиды, – 26-летний выходец из Кыргызстана Юсупжан Р.

В результате проведенных мероприятий мошенник был задержан в собственной машине при получении части требуемой суммы в размере 1300 долларов. Материалы по данному делу переданы в Следственное управление при ГУВД Ташкента.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 168 часть 1 (мошенничество) и 211 часть 1 (дача взятки) Уголовного кодекса Узбекистана.

Теги:
Узбекистан, МВД, Ташкент



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