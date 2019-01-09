В Ташкенте арестовали лжесотрудника МВД

ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. Правоохранители арестовали лжесотрудника МВД, который предлагал за вознаграждение трудоустроить на службу в органы внутренних дел, передает пресс-служба ГУВД Ташкента.
К правоохранителям обратилась 29-летняя Умида Х., которой некий Юсуп пообещал работу в органах внутренних дел за две тысячи долларов.
Выяснилось, что человек, требовавший взятку у Умиды, – 26-летний выходец из Кыргызстана Юсупжан Р.
В результате проведенных мероприятий мошенник был задержан в собственной машине при получении части требуемой суммы в размере 1300 долларов. Материалы по данному делу переданы в Следственное управление при ГУВД Ташкента.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 168 часть 1 (мошенничество) и 211 часть 1 (дача взятки) Уголовного кодекса Узбекистана.