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кулак, архивное фото

В Петербурге неизвестные проломили голову мигранту

© sputnik Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
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Сейчас иностранец находится в реанимации – его состояние оценивают как тяжелое.

ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. В Санкт-Петербурге двое неизвестных жестоко избили 48-летнего уроженца Таджикистана, передают "Невские новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

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Инцидент произошел на улице Финляндской в Колпино. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как к иностранцу подбегают двое мужчин в капюшонах. Неизвестные несколько раз ударяют мигранта.

Сейчас иностранец находится в реанимации Санкт-Петербургского Научно-исследовательского института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Врачи диагностировали у таджикистанца открытую черепно-мозговую травму, сотрясение, а также множественные раны.

Состояние мигранта медики оценивают как тяжелое. Полиция выясняет причины произошедшего.

Теги:
мигрант, Санкт-Петербург



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