Валютчиков задержали с поличным в Алмазарском районе

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. В рамках борьбы с черным рынком в Алмазарском районе задержали валютчиков.

"Пятого января в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что некий мужчина предложил женщине обменять доллары на сумы по курсу черного рынка – 8500 сумов за один доллар", - говорится в сообщении ГУВД столицы.

© Sputnik / Михаил Кутузов Мигрант хотел нелегально вывезти из России деньги в семи валютах

По подозрению в незаконной продаже иностранной валюты были задержаны с поличным двое граждан. Ими оказались 34-летний Аброр О. и 27-летний Нуриддин С.

Данный факт был задокументирован, материалы переданы в Департамент по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 177 ("Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.