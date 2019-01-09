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Следственный изолятор, архивное фото

Валютчиков задержали с поличным в Алмазарском районе

© Sputnik / Владимир Песня
Происшествия
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Операцию провели сотрудники ГУВД и работники Генеральной прокуратуры Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. В рамках борьбы с черным рынком в Алмазарском районе задержали валютчиков.

"Пятого января в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что некий мужчина предложил женщине обменять доллары на сумы по курсу черного рынка – 8500 сумов за один доллар", - говорится в сообщении ГУВД столицы.

Денежные купюры и монеты разных стран
© Sputnik / Михаил Кутузов
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По подозрению в незаконной продаже иностранной валюты были задержаны с поличным двое граждан. Ими оказались 34-летний Аброр О. и 27-летний Нуриддин С.

Данный факт был задокументирован, материалы переданы в Департамент по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 177 ("Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей") Уголовного кодекса Республики Узбекистан. 




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