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Девочка в Мытищах выстрелила себе в лицо, пытаясь сделать селфи

© Sputnik / Алексей Куденко
Происшествия
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Ребенок решил сделать фотографию с травматическим пистолетом отца. Его уже привлекли к административной ответственности.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Тринадцатилетняя жительница российского города Мытищи выстрелила себе в лицо из травматического пистолета, когда пыталась сделать селфи, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области. Инцидент произошел 5 января в дачном доме.

Решив сделать фотографию, девочка без ведома отца достала из кобуры его травматический пистолет и "по собственной неосторожности нажала на курок пистолета, тем самым случайно произвела выстрел в область своего лица". У ребенка сломана нижняя челюсть.

Проводится доследственная проверка. Отца девочки уже привлекли к административной ответственности по факту ненадлежащего хранения пистолета.

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