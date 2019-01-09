Девочка в Мытищах выстрелила себе в лицо, пытаясь сделать селфи

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Тринадцатилетняя жительница российского города Мытищи выстрелила себе в лицо из травматического пистолета, когда пыталась сделать селфи, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области. Инцидент произошел 5 января в дачном доме.
Решив сделать фотографию, девочка без ведома отца достала из кобуры его травматический пистолет и "по собственной неосторожности нажала на курок пистолета, тем самым случайно произвела выстрел в область своего лица". У ребенка сломана нижняя челюсть.
Проводится доследственная проверка. Отца девочки уже привлекли к административной ответственности по факту ненадлежащего хранения пистолета.
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