Житель Ташкента арестован за сбыт "Трамадола"

Обвиняемый в сбыте "Трамадола" житель Ташкента при попытке к бегству из здания УКД ОВД Юнусабадского района сломал ногу.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Подозреваемый в хулиганстве и хранении с целью сбыта "Трамадола" заключен под стражу, сообщает Главное управление внутренних дел города Ташкента.

По данным следствия, житель Ташкента Шахзод А., 1993 года рождения, находясь в ожидании суда за ранее совершенное хулиганство, 1 января избил двух незнакомых ему ранее девушек.

В ходе следствия ему также было предъявлено обвинение по ст.273 ч.5 УК Республики Узбекистан за хранение и сбыт наркотического вещества "Трамадол".

Так, 3 января Шахзод при попытке к бегству из здания УКД ОВД Юнусабадского района сломал ногу. Сейчас ему оказывается квалифицированная медицинская помощь в лечебном учреждении Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

Судом по уголовным делам Юнусабадского района в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого было избрано "заключение под стражу", также по делу была назначена судебно-наркологическая экспертиза.