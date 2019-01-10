В прошлом году в Узбекистане стало меньше преступлений

Всего по уголовным делам осудили около 36 тысяч человек, судьи рассмотрели 38,1 тысячи дел.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В прошлом году в Узбекистане по уголовным делам были осуждены 35,7 тысячи человек, сообщает портал "Новости Узбекистана" со ссылкой на данные Верховного суда.

Всего судьи рассмотрели 38,1 тысячи дел в отношении 48,5 тысячи человек, 867 человек были оправданы и реабилитированы, около 9 тысяч человек были заключены под стражу, свыше 2 тысяч человек получили условные сроки.

© Sputnik / Андрей Старостин Кто вошел в новый состав Верховного суда

Значительно меньше в республике стало случаев убийств, изнасилований, разбоев, грабежей, краж и хищений, взяток и наркоторговли.

Напомним, что в середине декабря Олий Мажлис Узбекистана изменили состав Верховного суда – Вохида Назарова, Умиджона Расулбердиева, Махаматиброхима Туланова освободили от должности в связи с переходом на другую работу, а Нодира Бобохонова, Абдувохида Касимова, Талъатжона Мелибоева избрали верховными судьями.