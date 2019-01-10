В России задержали банду, поставляющую героин из Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. ФСБ России задержало банду дельцов, которые привозили из Центральной Азии наркотики, сообщает пресс-служба ведомства.

У преступников изъяли более 40 килограммов героина, трансграничную преступную группировку ликвидировали в ходе многоэтапной операции. Правоохранители задержали граждан нескольких государств.

"Несмотря на то что наркодельцы осуществляли передачу наркотика в ночное время суток на территории лесного массива в Москве, а также применяли различные ухищрения, на заключительной стадии операции с поличным задержаны активные члены разрабатываемой преступной группы, из незаконного оборота изъято не менее 43 кг героина", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, задержанных отправили в СИЗО, выясняются все обстоятельства.