Мигранты пытались пересечь границу России и Казахстана на полу маршрутки

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Нелегальные мигранты пытались пересечь госграницу между Казахстаном и Россией, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по омской области.
Автомобиль был остановлен в районе 39-го километра автодороги Омск – Черлак. В нем находились 19 пассажиров, все оказались иностранными гражданами. На предоставленной пресс-службой фотографии видно, что людей перевозили с нарушениями: они сидели и лежали прямо на полу машины на ковре. Причем в транспортном средстве было предусмотрено всего шесть мест.
Водителя оштрафовали на 500 рублей.
"В ходе проверки полицейские установили, что пять человек находятся на территории Российской Федерации без документов, подтверждающих законность их пребывания. В отношении данных граждан составлен административный материал по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ", — говорится в публикации.
Правонарушителям присудили штрафы в размере двух тысяч рублей. Кроме того, их принудительно выдворят за пределы РФ.