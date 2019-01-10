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Автоинспекторы остановили микроавтобус, в котором перевозили нелегальных мигрантов

Мигранты пытались пересечь границу России и Казахстана на полу маршрутки

Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области
Происшествия
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Сотрудники ГИБДД остановили под Омском микроавтобус, в котором оказалось 19 пассажиров. Некоторые сидели и лежали прямо на полу машины на ковре.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Нелегальные мигранты пытались пересечь госграницу между Казахстаном и Россией, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по омской области.

Автомобиль был остановлен в районе 39-го километра автодороги Омск – Черлак. В нем находились 19 пассажиров, все оказались иностранными гражданами. На предоставленной пресс-службой фотографии видно, что людей перевозили с нарушениями: они сидели и лежали прямо на полу машины на ковре. Причем в транспортном средстве было предусмотрено всего шесть мест.

Водителя оштрафовали на 500 рублей.

Автоинспекторы остановили микроавтобус, в котором перевозили нелегальных мигрантов
Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области
Автоинспекторы остановили микроавтобус, в котором перевозили нелегальных мигрантов

"В ходе проверки полицейские установили, что пять человек находятся на территории Российской Федерации без документов, подтверждающих законность их пребывания. В отношении данных граждан составлен административный материал по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ", — говорится в публикации.

Правонарушителям присудили штрафы в размере двух тысяч рублей. Кроме того, их принудительно выдворят за пределы РФ.

Теги:
правонарушение, госграница, Мигранты



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