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Председателя махаллинского схода граждан обманули на миллионы сумов

Sputnik
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Деньги предназначались для ремонта здания махаллинского схода граждан (МСГ) "Катта Олмазор".

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Житель Учтепинского района Ташкента обманул председателя МСГ "Катта Олмазор" на 24,5 миллиона сумов, сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

"Девятого января 2019 года в Чиланзарском районе города Ташкента по поступившим документам стало известно, что 3 февраля 2017 года гражданин М.А., проживающий в Учтепинском районе, пообещав председателю МСГ "Катта Олмазор" — гражданину А.У. отремонтировать здание МСГ, взял у него 24 миллиона 500 тысяч сумов", — говорится в публикации.

Мужчина не выполнил обещание: потратил деньги на свои нужды. Его задержали.

Возбуждено уголовное дело.

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Теги:
мошенник, Чиланзарский район, махалля, Ташкент



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